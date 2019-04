Juventus, la 'promessa' di Matuidi ai tifosi

JUVENTUS MATUIDI / Blaise Matuidi guarda avanti dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League.

Il centrocampista ha lasciato un commento sul suo profilo Instagram: "Non ci piace perdere e siamo molto delusi per la sconfitta di ieri sera. Complimenti all’Ajax e buona fortuna per la semifinale. Torneremo ancora più forti, ora abbiamo uno scudetto da vincere questo sabato".