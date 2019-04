Universiadi, UFFICIALE: i convocati per lo stage

UNIVERSIADI CONVOCATI / La selezione italiana ha diramato la lista di convocati per gli stage della Nazionale in vista delle Universiadi di Napoli in programma dal 2 al 14 luglio prossimo.

Il tecnico Arrigoni ha scelto 23 elementi: Gianluca Marcantognini (Fermana), Daniele Lazzari (Salernitana); Filippo Florio (Pordenone), Davide Vitturini (Fano), Leonardo Longo (Bisceglie), Filippo Berra (Pro Vercelli), Riccardo Gatti (Monopoli), Mario Mercadante (Monopoli), Federico Giraudo (Ternana), Cesare Pogliano (Reggina), Andrea Bondioli (Santarcangelo); Roberto Grieco (Fermana), Luca Magnino (Feralpisalò), Loris Zonta (L.R. Vicenza), Riccardo Collodel (Vibonese), Filippo Serena (Pontedera), Giovanni Sbrissa (Robur Siena), Andrea Bragadin (Scandicci); Giuseppe Ungaro (Reggina), Alessandro Galeandro (Albinoleffe), Filippo Strada (Adrense), Ettore Gliozzi (Robur Siena), Danilo Ruzzittu (Arzachena).