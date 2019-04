Serie A, Lazio-Udinese 2-0: sorride Inzaghi, zona Champions più vicina

SERIE A LAZIO UDINESE / Per il recupero della 25a giornata di Serie A, oggi sono scese in campo Lazio e Udinese. La formazione di Simone Inzaghi ha dominato il primo tempo del match dello stadio 'Olimpico', chiudendo per 2 a 0 grazie alla rete di Caicedo e all'autogol di Sandro.

Migliore la seconda frazione dei giocatori di, che hanno però fallito un rigore con, che ha visto parare il suo tiro da. Grazie a questa vittoria, i biancocelesti possono tornare a sperare in un piazzamento tra le prime quattro in classifica, mentre i friulani restano impelagati nelle zone più pericolose.

Lazio-Udinese 2-0: 21' Caicedo (L); 24 autogol Sandro (L)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 84; Napoli 67; Inter 60; Milan 55; Roma 54; Atalanta 53; Lazio 52; Torino 50; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Sassuolo e Cagliari 37; Spal e Parma 35; Genoa 34; Udinese 32; Bologna 31; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 11



