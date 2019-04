INTER ROMA SKRINIAR CHAMPIONS LEAGUE / Carica Skriniar nella settimana che porta a Inter-Roma. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il difensore slovacco ha anticipato i temi dello scontro diretto di 'San Siro', in programma sabato alle ore 20.30: "Sarà un match importantissimo, uno scontro diretto da vincere assolutamente.

Un successo ci porterebbe a +9 sui giallorossi e per noi sarebbe ottimo. Siamo tutti uniti, questo è il momento di restare concentrati e in cui dobbiamo dimostrare che siamo squadra, che siamo un gruppo forte e composto da uomini forti. L'obiettivo di tutti è quello della Champions. Poi è ovvio, la speranza è di migliorare il piazzamento dell'anno scorso: siamo terzi ma c'è anche qualche possibilità di arrivare secondi, visto che manca ancora lo scontro diretto con il. L'Inter merita di stare in alto".

Infine, sui pericoli giallorossi: "Bisognerà tenere d'occhio Dzeko, che è molto bravo fisicamente e sempre pericoloso. Ma non è l'unico che merita attenzioni: dobbiamo essere tutti concentrati".

