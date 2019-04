CALCIOMERCATO TOTTENHAM SESSEGNON / Ryan Sessegnon è uno dei pezzi più pregiati di casa Fulham. Con la retrocessione dei 'Cottagers', il futuro di Sessegnon appare però segnato: trattenerlo per il Fulham sarà praticamente impossibile.

Il classe 2000 di origini del Benin piace a tantissimi club di Premier League, ma anche a diverse big europee: dalal, passando per il, che sembrava in vantaggio nella corsa al giocatore. Come però riporta il 'Sun', nella corsa al mancino inglese sarebbe ora in vantaggio il. Il giocatore sarebbe un'esplicita richiesta di Mauricio, che da tempo lo vorrebbe a disposizione nella propria rosa.