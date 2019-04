CALCIOMERCATO LAZIO ADEKANYE / Mancherebbe ormai solo l'ufficialità da parte del club, ma Bobby Adekanye sarà a tutti gli effetti il primo acquisto della prossima stagione della Lazio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'ala olandese di origini nigeriane, come rivela il 'Messaggero', si sarebbe incontrata in gran segreto ieri a Formello e avrebbe già firmato il suo contratto con il club capitolino. Per lui firma fino al 2022 e stipendio da un milione di euro a stagione. Il contratto del classe 1999 con ilscadrà nel prossimo giugno. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI