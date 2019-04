CALCIOMERCATO LAZIO LUIZ FELIPE / Con l'incognita relativa al futuro di Toby Alderweireld, il Tottenham studia con attenzione nuove mosse di mercato in difesa. E il tecnico degli 'Spurs' Mauricio Pochettino starebbe guardando con attenzione all'Italia. Come possibile sostituto del belga, il manager argentino starebbe infatti pensando a Luiz Felipe.

Il difensore italo-brasiliano sarebbe infatti uno dei papabili sostituti dell'ex difensore di

Lo riporta il 'Daily Mail', che sottolinea come il centrale della Lazio non sarebbe l'unico nome sulla lista di Pochettino. Nell'elenco ci sarebbero infatti anche Joachim Andersen della Sampdoria e Michael Keane dell'Everton, ma il laziale sarebbe il colpo più economico dal punto di vista del prezzo: secondo il tabloid inglese, il giocatore potrebbe partire per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

