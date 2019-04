CELTA VIGO UFFICIALE ASPAS / Non può essere certamente un caso che il Celta Vigo, dopo il suo rientro dall'infortunio, è riuscito a risalire la classifica ed è tornato prepotentemente in corsa per la salvezza.

Iagoè una pedina fondamentale per i galiziani, che hanno deciso di blindarlo fino al giugno 2023. L'attaccante della nazionale spagnola ha ufficialmente prolungato il proprio contratto, come comunicato proprio dalla società iberica.