Calciomercato Inter, il piano di Marotta: via i due litiganti

CALCIOMERCATO MAROTTA INTER ICARDI PERISIC / Il noto proverbio afferma "Tra due litiganti, il terzo gode". In questo caso, il terzo, potrebbe essere l'Inter, che dalla cessione dei due litiganti Perisic ed Icardi potrebbe ricavare un importante tesoretto da reinvestire sul mercato. La società nerazzurra lavora al momento per terminare il campionato tra le prime quattro: un posto in Champions League porterebbe infatti introiti importanti nelle casse meneghine.

Come riporta il 'Corriere della Sera', il terzo posto potrebbe far sì che Luciano Spalletti resti sulla panchina interista, complice anche le elevete richieste di Conte, mentre potrebbero invece salutare Icardi e Perisic. Sia l'argentino che il croato sarebbero vicini alla partenza e in pole position per sostituirli ci sarebbero Edin Dzeko e Steven Bergwijn. L'olandese è in vantaggio su Chiesa, più complicato e che piace anche alla Juventus: i suoi agenti sarebbero stati visti a Marassi nella sfida sostenuta dall'Inter contro il Genoa.

