SERIE A TORINO JUVENTUS / Manca ancora la comunicazione ufficiale che dovrebbe arrivare domani, ma il derby Torino-Juventus in programma il 4 maggio sarà anticipato a venerdì 3 maggio: una decisione che la Lega avrebbe già scelto di assumere per permettere ai granata di commemorare i 70 anni dalla tragedia di Superga.

La scelta del 4 maggio per la stracittadina aveva causato molte polemiche ed ora, come riportano gli aggiornamenti delle ultime ore che puoi trovare cliccando qui, è arrivata la decisione della

Un anticipo che era già stato messo in conto e che ora è stato reso possibile per l'eliminazione dalla champions dei bianconeri. In un comunicato della Lega, infatti, si paventava la possibilità di spostare la data di Torino-Juventus "all'esito dei risultati in Champions League della Società Juventus ed anche in considerazione del sorteggio Uefa che eventualmente coinvolgerà la Società bianconera nelle semifinali della massima competizione europea" in modo da consentire "al Club granata e alla sua tifoseria di commemorare i caduti del Grande Torino in un giorno libero da impegni sportivi".

