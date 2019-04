Calciomercato Inter e Juventus, UFFICIALE: Jovic ha firmato fino al 2023

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS JOVIC / La notizia era praticamente scontata, ma oggi ha ricevuto i crismi dell'ufficialità: l'Eintracht Francoforte ha annunciato di aver riscattato a titolo definitivo Luka Jovic.

Arrivato in prestito biennale nell'estate del 2017, l'attaccante serbo ha firmato un contratto fino al 2023 con il club tedesco che potrebbe piazzare una clamorosa plusvalenza in estate. Secondo 'A Bola', infatti, la cifra versata alè di appena sei milioni di euro, anche se dall'eventuale cessione del bomber ventunenne il club portoghese incasserà anche il 20% del costo dell'operazione. Alla luce delle ottime prestazioni in Europa, la punta ha calamitato le attenzioni di diverse big europee, comprese