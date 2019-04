CALCIOMERCATO INTER VAN DE BEEK / Nel mirino dell'Inter Donny van de Beek è stato tra i protagonisti di Juventus-Ajax con il gol del pareggio che ha dato il là al successo dei Lancieri. Inevitabilmente il suo nome è finito al centro delle voci di calciomercato, con tutti gli aggiornamenti disponibili QUI, ma portarlo via alla società di Amsterdam non sarà facile. Lo conferma il suo agente, Rob Witschge, ai microfoni di 'Radio Marte': "Il suo prezzo sta salendo molto, soprattutto dopo partite del genere.

Ci sono molti club interessati a lui e che stanno chiedendo di lui, ma l'Ajax deve fare bene i conti perché potrebbe perdere a fine stagione diversi giocatori comeche andrà al , quindi non può permettersi di perderli tutti".

Il procuratore ha poi aggiunto: "Non abbiamo mai creduto che fosse sottovalutato, lui ha fatto davvero una bellissima partita contro la Juventus. Lui corre molto, per due o per tre, può succedere che altri possano brillare di più rispetto a lui. Ma con la partita di ieri e con il gol ha mostrato al mondo tutte le sue qualità oltre al lavoro sporco che compie in mezzo al campo".

