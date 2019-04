CAGLIARI-FROSINONE DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE MARAN BARONI - Dopo la sconfitta interna contro l'Inter, il Frosinone vola a Cagliari per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. I ciociari di Marco Baroni si giocano una delle ultime possibilità per non perdere il treno salvezza, il quartultimo posto occupato dal Bologna è distante 7 punti; di contro, i rossoblu di Rolando Maran vivono una situazione di classifica tranquilla e sono reduci dal pareggio esterno contro il Torino.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Sardegna Arena'.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-FROSINONE

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano, Zampano; Paganini, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Ciofani. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 84; Napoli 67; Inter 60; Milan 56*; Roma 54; Atalanta 53; Lazio 52; Torino 50; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Sassuolo e Cagliari 37; Parma 36*; Spal 35; Genoa 34; Udinese 32; Bologna 31; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 11

* UNA GARA IN PIU'

