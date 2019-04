CALCIOMERCATO JUVENTUS SALAH / Una clamorosa bomba di mercato arriva a poche ore dal fischio d'inizio di Porto-Liverpool, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Autore di un gol meraviglioso domenica scorsa contro il Chelsea, Momo Salah avrebbe chiesto ai Reds di essere ceduto a fine stagione. Secondo 'As', all'origine della decisione ci sarebbe una violenta discussione con Klopp avvenuta diverso tempo fa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Un battibecco furente che aveva addirittura indotto l'exa presentare ufficialmente un 'transfer request'. Un'ipotesi scongiurata solamente grazie alla mediazione di alcuni dirigenti che avrebbero promesso all'egiziano di non ostacolare una sua cessione in estate. Una notizia destinata ad infiammare il calciomercato estivo, che potete seguire CLICCANDO QUI , e che farà sicuramente piacere a, da tempi non sospetti sulle tracce del calciatore.