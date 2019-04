CALCIOMERCATO LAZIO LALA / Kenny Lala, 27 anni, terzino dello Strasburgo è da tempo nel mirino della Lazio: dopo averci provato in inverno, il club biancoceleste potrebbe tornare alla carica nella prossima estate ma la concorrenza non manca.

Come si legge su 'le10sport.com', infatti, il Wolfsburg ha fatto un sondaggio per il calciatore delloche nei mesi scorsi ha prolungato il suo contratto con il club francese. Un rinnovo però che non escluderebbe una cessione, anzi alla base dell'intesa ci sarebbe proprio la disponibilità a far partire il calciatore davanti ad una buona offerta. La valutazione di Lala è di circa 10-12 milioni di euro, questa la cifra che servirebbe per acquistare il 27enne seguito anche da

