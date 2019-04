Serie B, UFFICIALE: arriva il Var nei playout e nei playoff

UFFICIALE SERIE B VAR / Svolta importante per la Serie B che, a partire da Playout e Playoff, celebrerà l'avvento del Var.

Al termine della riunione di oggi, il presidente di Lega, Mauro, ha ufficializzato la grande novità: "Avremo la Var per tutti i playoff e per il playout di Serie B. Siamo molto soddisfatti anche se dobbiamo aspettare ancora l’autorizzazione del protocollo Ifab. E’ un motivo d’orgoglio per me, credo che siamo il primo campionato di seconda divisione nel mondo ad avere la tecnologia in campo. Inoltre – ha aggiunto Balata – nella prossima stagione partira’ un periodo di sperimentazione in campionato".