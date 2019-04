JUVENTUS MOGGI RONALDO / Intervistato da 'Sportnews.eu', Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha commentato l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League ad opera dell'Ajax. "Ronaldo ha fatto fa la parte sua, non cose trascendentali. Non vince un solo giocatore, ma la squadra.

La mia Juve campione del '96? Era di un'altra categoria". L'ex dirigente juventino ha parlato anche del futuro di: "Giusto che rimanga, forse è finito il ciclo della squadra". L'intervista integrale è disponibile cliccando qui

