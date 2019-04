JUVENTUS ELIMINAZIONE CHAMPIONS / La sconfitta in campo ha anche importanti risvolti economici per la Juventus: il ko contro l'Ajax non è certo indolore per i bianconeri che oltre a dover fare i conti con la delusione per la mancata qualificazione alle semifinali di Champions deve anche far fronte a un danno economico non di poco conto.

Soltanto riferendoci ai premila Juveha avuto un mancato incasso di 13 milioni di euro a cui aggiungere i 5 milioni che, euro più euro meno, sarebbero arrivati dal botteghino per la gara in casa; una cifra che potenzialmente poteva superare anche i 30 milioni, partendo dall'ipotesi di una Juve vincitrice del trofeo. Gli incassi derivanti dalla partecipazione a questa edizione della Champions si fermano, con la sconfitta Champions, a 94 milioni contro i potenziali 127 in caso di trionfo.

Ma non soltanto mancati incassi, c'è anche il tracollo in Borsa da tenere in considerazione: il -25% che ha portato alla sospensione del titolo si è trasformato con il passare delle ore in un -15%. Un crollo che - secondo i calcoli de La Stampa - avrebbe fatto bruciare circa 500 milioni di euro di capitalizzazione.

