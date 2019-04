DIRETTA BOLOGNA SAMPDORIA - Il Bologna e la Sampdoria si affrontano in una gara valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i felsinei di Mihajolovic vogliono dare seguito agli ultimi risultati positivi per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Dall'altro i blucerchiati di Giampaolo non hanno alternative alla vittoria se vogliono continuare a lottare per un posto in Europa League.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Dall'Ara' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Kreijci, Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 84; Napoli 67; Inter 60; Milan 56*; Roma 54; Atalanta 53; Lazio 52; Torino 50; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Sassuolo e Cagliari 37; Parma 36*; Spal 35; Genoa 34; Udinese 32; Bologna 31; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 11

* UNA GARA IN PIU'

