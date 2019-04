DIRETTA GENOA TORINO - Il Genoa ospita il Torino in una sfida valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno. Reduci da un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite, i rossoblu di Prandelli devono tornare al successo per non ritrovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere. Anche i granata di Mazzarri hanno bisogno di tornare a vincere per restare agganciati al treno europeo.

FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Radovanovic, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Veloso, Sturaro, Criscito; Lapadula, Sanabria. All. Prandelli

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Ola Aina, Rincon, Meité, Ansaldi; Berenguer, Baselli; Belotti. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 84; Napoli 67; Inter 60; Milan 56*; Roma 54; Atalanta 53; Lazio 52; Torino 50; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Sassuolo e Cagliari 37; Parma 36*; Spal 35; Genoa 34; Udinese 32; Bologna 31; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 11

* UNA GARA IN PIU'

