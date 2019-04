JUVENTUS RONALDO / La Champions League resta un sogno per la Juventus: i bianconeri hanno fallito l'assalto alla coppa dalle grandi orecchie venendo eliminati dall'Ajax. Una delusione per tutto il popolo juventino che nell'anno primo dell'era CR7 si aspettava finalmente di mettere fine alla maledizione europea. Invece l'attesa proseguirà almeno fino alla prossima stagione, con la sconfitta che lascia delusa tutta la Juventus.

Non fa eccezioneche, come ha spiegato la mammaparlando ad 'A Bola', ha fatto trapelare tutto il suo malcontento: "Era triste - le parole della madre del portoghese - gli sarebbe piaciuto arrivare in finale ma ci proverà il prossimo anno. Cosa mi ha detto? Mamma, non faccio miracoli. Il campionato sta andando bene, è mancata un po' fortuna in Champions ma non possiamo farci nulla: la vita va avanti". Ultimi aggiornamenti sulla Juventus: clicca qui

Dopo la sconfitta in Champions si è parlato anche di un possibile addio di Ronaldo alla Juventus dopo appena una stagione in bianconero.

