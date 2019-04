NAPOLI ARSENAL OUNAS / Operazione rimonta ma senza gettarsi anima e corpo in avanti:Napoli-Arsenal dovrà essere una gara di intelligenza e coraggio come spiegato da Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia.

Una partita alla quale non parteciperà per Adam: il 22enne attaccante argentino ha accusato un problema fisico lunedì e non potrà essere dell'incontro. Lo ha spiegato lo stesso allenatore delin un'intervista a 'Sky': "Ounas non ci sarà ha avuto un risentimento muscolare lunedì. Il resto della squadra sta bene: mancheranno Albiol, che sta recuperando e sarà pronto per la semifinale - se ci arriviamo - come Diawara".