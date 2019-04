EUROPA LEAGUE NAPOLI ARSENAL CALLEJON / "Sicuramente sarà una serata difficile. Detto questo, vedo uno spogliatoio fiducioso e affamato. Dobbiamo provarci e dobbiamo farlo per noi e per i nostri tifosi". Intervenuto in conferenza stampa al fianco di Carlo Ancelotti, Josè Maria Callejon ha caricato così la sua squadra alla vigilia di Napoli-Arsenal, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Gli azzurri sono chiamati a ribaltare il 2-0 dell'andata in favore dei 'Gunners': "Cosa ci siamo detti nello spogliatoio? Abbiamo parlato e ci siamo chiariti.

Non vogliamo dire a tutti ciò di cui abbiamo discusso, ma sicuramente da quella riunione ne siamo usciti felici. C'è molta fiducia. Sappiamo di aver sbagliato il primo tempo a Londra, ma domani avremo un'opportunità storica. Possiamo vivere una grande notte giocando una gara di assoluto livello. Servirà il cuore". Una battuta, infine, sul suo futuro, di cui ha parlato anche Carlo Ancelotti : "Il calcio è il mio lavoro e la mia passione. Mi alleno sempre al 100% e lo farò fino all'ultimo giorno. Sono qui da sei anni, sono molto contento di ciò che ho fatto e sono felice anche di ciò che farò".