Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO NAPOLI CALLEJON / Il futuro disarà in azzurro. Lo ha annunciato, togliendo ogni minimo dubbio, Carlonella conferenza stampa di vigilia della sfida Napoli-Arsenal valevole per il ritorno dei quarti di: "Abbiamo avuto dei colloqui, c'è la volontà sia mia che del club di portare avanti il percorso con lui. Callejon ha grande senso di appartenenza e qui è molto importante, a mio parere è una delle chiavi per conquistare i successi. Lui quando veste questa maglia sente qualcosa di speciale", ha concluso il tecnico azzurro sul futuro di Callejon, che comunque non ha ancora ricevuto una proposta ufficiale per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020