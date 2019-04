CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO / Cocente delusione per la Juventus dopo l'eliminazione ai quarti di Champions League per mano dell'Ajax. I bianconeri non hanno rispettato il pronostico della vigilia e non è bastato il sigillo del solito Cristiano Ronaldo alla formazione campione d'Italiaper superare l'ostacolo olandese. Tanti interrogativi dopo la notte buia dell''Allianz Stadium', con la 'Vecchia Signora' che ripartirà ancora da Allegri in panchina stando almeno alle parole nel post-gara del presidente Agnelli e dello stesso allenatore livornese.

Il 'Corriere della Sera' in questo senso avanza però dei dubbi proprio sulla permanenza a Torino di Ronaldo. Stando al quotidiano milanese, il fuoriclasse lusitano ragionerà sul proprio futuro e potrebbe manifestare il desiderio di cambiare aria in estate - dopo una sola stagione in maglia bianconera - a causa dell'amara e prematura uscita di scena dalla Champions. 'CR7' con il Real Madrid dal 2011 aveva sempre raggiunto almeno le semifinali, vincendo la competizione in quattro occasioni. Una notte da dimenticare in fretta per la Juve e il possibile 'mal di pancia' di Cristiano Ronaldo potrebbe prolungare l'incubo del popolo bianconero...

