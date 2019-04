Juventus, infortunio Perin: stagione finita

JUVENTUS INFORTUNIO PERIN / Si chiude in anticipo il campionato di Mattia Perin che non sarà più a disposizione del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri per questo finale di stagione.

Come riferisce 'Sky Sport' infatti, il portiere bianconero si sottoporrà venerdì ad un intervento per stabilizzare la spalla che nelle ultime settimane gli ha causato diversi problemi. Dopo l'intervento l'ex Genoa dovrà restare fermo e tornerà a disposizione solamente per la prossima stagione.