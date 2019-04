DIRETTA NAPOLI ARSENAL FORMAZIONI / Dopo il 2-0 di Londra, Napoli-Arsenal rappresenta l'ultima spiaggia per dare un senso alla stagione azzurra. Per tentare l'impresa, Ancelotti metterà in campo tutte le bocche da fuoco.

Salvati dae dagli errori sottoporta dei Gunners, gli azzurri hanno bisogno del migliorper ribaltare la situazione e raggiungere in semifinale la vincente tra Calciomercato.it vi offre la gara in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-ARSENAL

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinzki; Insigne, Milik. All. Ancelotti

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Ramsey; Lacazette, Aubameyang. All. Emery

