FANTACALCIO 2019 2020 ATTACCANTI CENTROCAMPISTI CRISTIANO RONALDO LUKAKU / Il campionato di Serie A volge al termine così come il fantacalcio. Molti fantallenatori sono ormai tagliati fuori dalla lotta al titolo. Infortuni, sfortuna e scelte sbagliate hanno fatto si che fossero gli altri a giocarsi la vittoria finale. Aver preso CristianoRonaldo ha certamente dato una mano importante ma non più di altri: Quagliarella, Zapata e Piatek, acquistati a cifre decisamente più basse del fenomeno portoghese, staranno trascinando chi li ha presi. Fare la scelta giusta in attacco dà ovviamente una mano importante. Difficile immaginare qualcuno nelle zone alte avendo puntato su Gonzalo Higuain. Anche chi ha preso Mauro Icardi non avrà gioito a lungo. Milik, Pavoletti, Petagna, Caputo e Belotti (se non preso a cifre esagerate come in passato) sono altri elementi che stanno facendo la fortuna di tantissimi fantallenatori. Molte sono dunque delle sorprese, molte delle quali era facile scommettere. Guardiamo al centravanti dell'Empoli, che non ha fatto altro che ripetere quanto di buono mostrato le scorse stagioni in Serie B.

Oggi con qualche mese di anticipo di troppo - rivolgendosi a tutti quei 'malati' di fantacalcio che guardano già alla prossima stagione - diamo un'occhiata ai nuovi possibili futuri bonus. Serie B e calciomercato potrebbero stravolgere il fantacalcio 2019/2020

Fantacalcio, bomber garanzia: fate la scelta giusta!

Scegliere l'attaccante sbagliato è pressoché una condanna e chi ha acquistato Gonzalo Higuain lo sa benissimo. Puntare sulle certezze dunque è sempre la scelta migliore. Quagliarella magari non farà tutti questi gol ma nell'anno dell'Europeo siamo certi che non andrà sotto la doppia cifra, così come Piatek, che ha già dimostrato ampiamente di essere da Milan. Cristiano Ronaldo, Ciro Immobile, Pavoletti e Milik sono altri elementi su cui ci sentiamo già di puntare ad occhi chiusi. Diverso il discorso legato ai centravanti di Roma e Inter: Dzeko e Icardi potrebbero fare le valigie e in Italia potrebbero arrivare nuovi bomber come Lukaku e Benedetto. Puntare su di loro ad occhi chiusi? Forse potrebbe non essere la scelta migliore. Zapata se dovesse cambiare squadra potrebbe non offrire le stesse garanzie, occhio invece al centravanti dell'Atalanta.

Chiunque esso sia potrà fare bene: puntare sui giocatori di Gasperini è sempre una buona idea. Attenzione quindi ad Inglese, che sembra essere il prescelto dei bergamaschi in caso di partenza del colombiano.

E' interessante poi scoprire i nuovi 'Caputo'.

Attenzione puntata dunque sul, che salvo clamorosi colpi di scena sarà in Serie A con bomber, ex compagno proprio del centravanti dell'Empoli, che da anni non smette di segnare.(potrebbe tornare in Serie A proprio alle Rondinelle), sono altri nomi su cui poter scommettere.del Palermo edel Lecce, se dovessero salire, sarebbero altre buone scommesse

Fantacalcio, pochi bonus a centrocampo: con la nuova stagione si svolta!

Una stagione incolore per i centrocampisti. Sono arrivati davvero pochi bonus da questo reparto. Fatta eccezione per Ilicic, che in alcune leghe è però attaccante, o Rodrigo dePaul, che il prossimo anno potrebbe però cambiare squadra, non ci sono calciatori che si avvicinano alla doppia cifra. Dal mercato però potrebbe davvero arrivare la svolta: Ramsey sarà certamente un uomo fantacalcio. Si può scommettere su di lui ad occhi chiusi, con la speranza che gli infortuni non lo condizionino troppo ma le grandi del calcio italiano guardano ad altri centrocampisti di qualità. Proprio la Juventus potrebbe mettere le mani su Joao Felix o Eriksen. Attenzione però a quello che succederà con Chiesa, in bianconero potrebbe ridurre drasticamente i suoi bonus. Passando alle milanesi, dove potrebbero arrivare le svolte maggiori, occhi puntati sugli esterni: Perisic e Suso sono pronti a salutare e i nuovi bonus arriverebbero dalla Francia. Pepe e Thauvin, ad esempio, sono delle garanzie. Se dovessero arrivare potreste fidarvi senza problemi. Lo stesso discorso vale per i talenti dell'Ajax, che hanno piegato la Juventus: Ziyech potrebbe sbarcare a Roma e far impazzire parecchi fantallenatori. Neres è un altro elemento che fantacalcisticamente parlando farebbe bene. Attenzione, poi, a Milinkovic-Savic che in una nuova squadra potrebbe tornare quello ammirato la scorsa stagione. Discorso simile per Bennacer, che in un top club come la Roma, potrebbe fare il salto di qualità. Ceballos, Kroos, Modric e Isco sono pronti a lasciare il Real Madrid e se arrivassero in Italia? Impossibile non puntarci.

Guardando al campionato di Serie B, Tonali è quello che stuzzica più la fantasia dei fantallenatori, ma attenzione, i bonus potrebbero non essere tantissimi. Potrebbero stupire, invece, Mancosu del Lecce(12 gol fino a questo momento) e Mancuso (col Pescara 18 reti ma purtroppo potrebbe essere inserito tra i centrocampisti). Bisoli (Brescia), Tabanelli (Lecce) e Falletti (Palermo), altre possibili buone scommesse.

