CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA PJANIC / Tempo di bilanci per la Juventus dopo l'amara uscita di scena dalla Champions League. Sfuma nuovamente il sogno europeo dei bianconeri, nonostante l'arrivo in pompa magna la scorsa estate di Cristiano Ronaldo e l'impresa negli ottavi con la 'remuntada' ai danni dell'Atletico Madrid. Sabato contro la Fiorentina la 'Vecchia Signora' può mettere in bacheca l'ottavo scudetto consecutivo, ma la testa e i pensieri sono già rivolti alla prossima stagione. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato!

Ci sarà una ristrutturazione ma senza rivoluzioni, con Massimiliano Allegri più vicino alla permanenza in panchina dopo le parole post-gara del presidente Agnelli e dello stesso tecnico livornese. Ma per finanziare l'arrivo sotto la Mole di nuovi top player, Paratici e Nedved dovranno necessariamente sacrificare qualche big.

Uno degli indiziati può essere Paulo, autore di una stagione deludente come conferma anche l'opaca prestazione contro i 'Lancieri'. Con offerte intorno ai 100 milioni di euro il numero dieci potrebbe essere sacrificato dalla Juventus, anche se al momento non si registrano offerte concrete per l'argentino.

Nel reparto offensivo è incerta anche la permanenza di Douglas Costa, la cui stella si è eclissata dopo il rendimento super dell'anno scorso. Il brasiliano stuzzica la fantasia soprattutto in Premier, con le due società di Manchester alla finestra. Pjanic invece piace e non poco a Zinedine Zidane, che lo ha messo in cima alla lista della spesa per la rivoluzione del Real Madrid in estate. Il bosniaco è un punto fermo dello scacchiere di Allegri, ma un assegno superiore agli 80 milioni potrebbe far vacillare la Juve. Da monitorare infine la situazione di Alex Sandro: nonostante il rinnovo, il terzino verdeoro non è incedibile per gli uomini mercato della Continassa.

