Cose da fare:



Mandare via Allegri

Rinfondare la difesa e non con nomi come Darmian, Rugani , De Sciglio e mio nonno

Mandare via Allegri

Tenersi giocatori come Dybala e Costa

Mandare via Allegri

Rifare prendere fiducia a gente come Bernardeschi, Cancelo, Sandro, Dybala