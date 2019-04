Juventus-Ajax, flop Champions: crolla il titolo in Borsa

JUVENTUS AJAX BORSA / Un colpo durissimo per la Juventus che si arrende ai ragazzi terribili dell'Ajax e abbandona il sogno Champions League ai quarti di finale. Una sconfitta che ha avuto risvolti pesanti anche dal punto di vista economico perché, riferisce il sito di 'Repubblica', in mattinata è arrivata l'attesa stangata in Borsa per il titolo della società bianconera.

Le contrattazioni si sono aperte facendo registrare un caldo del 21,8 per cento, quindi è entrato in asta di volatilità per arrivare a perdere fino a un meno 25 per cento teorico. Dopo l'andata si era registrato un forte aumento, segno evidente di un mercato che scommetteva sul passaggio del turno della formazione di Massimiliano Allegri. L'eliminazione, però, ha avuto l'inevitabile effetto contrario.