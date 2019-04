Calciomercato Inter, missione giovani: da Pepe a Elmas

CALCIOMERCATO INTER PEPE ELMAS / Non solo top player già fatti e finiti per il calciomercato Inter che accanto a campioni affermati con cui alzare il livello della rosa cerca anche nuovi talenti in rampa di lancio. In Francia da qualche giorno si parla dell'inserimento nerazzurro nella corsa che porta a Nicolas Pepe, 23enne trascinatore della rivelazione Lille. Con ogni probabilità cambierà squadra in estate, ma al momento il club chiede 60-80 milioni di euro.

Cifra che l'Inter, nel caso in cui Suning dovesse dare l'ok all'investimento, spenderebbe su altri profili. Come, ad esempio, sogno che resiste in lista insieme ad altri obiettivi di casa nostra come

Ma tornando alle piste estere, 'La Gazzetta dello Sport' parla di un interessamento anche per Eljif Elmas, centrocampista 19enne del Fenerbahce già seguito anche da Lazio e Fiorentina. La valutazione si aggira sui 15-20 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui