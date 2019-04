CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX GRIMALDO / Notte fonda per la Juventus sul palcoscenico della Champions League, con la squadra di Allegri che esce per mano dell'Ajax e manca l'accesso alle semifinali. I bianconeri sono però pronti a ripartire e programmare un nuovo assalto alla massima competizione europea che manca dal 1996. Sul mercato continuano le mosse del Paratici per costruire la Juve che verrà, con il Ds della 'Vecchia Signora' che nelle ore precedenti alla sfida contro i 'Lancieri' ha incontrato Jorge Mendes.

Sul tavolo con il potente agente portoghese - come anticipatovi nei giorni scorsi da Calciomercato.it - i gioielli del Benfica Joao Felix e Ruben Dias. Soprattutto il giovanissimo attaccante stuzzica la fantasia della Juventus, che punta ad abbassare la clausola rescissoria di 120 milioni di euro come riporta il 'Corriere di Torino'. Più fredda invece resterebbe al momento la pista su Ruben Dias, obiettivo per ringiovanire la difesa di Allegri. E sempre per il reparto difensivo si studierebbe anche il colpo Grimaldo, da tempi non sospetti sul taccuino della dirigenza della Continassa in caso di addio in estate di Alex Sandro.

