CALCIOMERCATO ROMA CONTE TOTTI / Inter e Milan partono in posizione di vantaggio, essendosi mosse prima e potendo contare su un budget superiore. Ma la Roma non ha intenzione di mollare la presa e studia il piano per arrivare ad Antonio Conte.

La priorità del tecnico leccese sarebbe il rientro in Italia e dopo i primi contatti con la dirigenza romanista avviati nei giorni scorsi, secondo 'La Repubblica' Francescoin persona si sarebbe attivato direttamente con lo stesso Conte sondando la sua disponibilità ad approdare sulla panchina della Roma. La prossima settimana sarà decisiva, in quanto è atteso il verdetto sul contenzioso tra il manager e il Chelsea. Intanto Totti, particolarmente legato all'allenatore, ha fatto la sua mossa mentre la dirigenza studia il piano di sostenibilità per dell'operazione.