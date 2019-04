CALCIOMERCATO MILAN SUSO / E' rimbalzata ieri dalla Francia l'indiscrezione su un accordo in dirittura d'arrivo tra il Milan e Thauvin per l'arrivo in rossonero dell'attaccante francese, in rottura con il Marsiglia. Un colpo di spessore per il reparto offensivo del 'Diavolo', che però potrebbe essere costretto a fare un sacrificio per accogliere l'eclettico talento transalpino nella rosa di Gattuso.

Il primo candidato a salutare Milanello - scrive 'Tuttosport' - potrebbe essere Suso, autore finora di una stagione altalenante e sicuramente al di sotto le attese. La ricerca di esterni d'attacco oltre a Thauvin metterebbe a rischio la conferma dello spagnolo, che ha una clausola rescissoria di 38 milioni di euro. E oltre a Thauvin, Leonardo insisterebbe anche per Everton: possibile blitz prossimamente in Brasile del Dt rossonero per il giocatore del Gremio.

