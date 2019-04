CALCIOMERCATO INTER GUNDOGAN / Per un Ivan Rakitic che, parola del presidente del Barcellona, potrebbe rinnovare, c'è un Ilkay Gundogan che invece non prolungherà il proprio contratto in scadenza nel 2020 e va verso la rottura col ManchesterCity. È stato direttamente il manager dei 'Citizens' Pep Guardiola ad annunciare il futuro del centrocampista tedesco che di giorno in giorno sembra scalare posizioni nella gerarchia degli obiettivi di calciomercato Inter, alla ricerca di un profilo internazionale in mezzo al campo.

Calciomercato Inter, gli ostacoli per Gundogan

Rakitic, Kroos, Modric e Ndombele tra gli altri profili sondati e sognati, ma occhio a quello che accadrà col tedesco ex Borussia Dortmund. CLICCA QUI per gli ultimi aggiornamenti di mercato!

L'interesse è forte e concreto tant'è che, conferma 'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi, la dirigenza nerazzurra ha già avuto dei contatti per il classe '90 che viene valutato circa 40 milioni di euro. Cifra di certo alla portata del club di Suning, ma il vero ostacolo è rappresentato dall'ingaggio visto che il calciatore avrebbe chiesto 9 milioni di euro netti a stagione, questa sì una cifra reputata troppo alta. Parallelamente, inoltre, va registrato il forte interessamento anche da parte del Bayern Monaco che programma un'estate di grandi investimenti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui