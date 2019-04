CALCIOMERCATO JUVENTUS NDOMBELE ZANIOLO / Non c'è neanche il tempo di elaborare la batosta ricevuta in casa dall'Ajax per la Juventus che fallisce ancora una volta l'obiettivo Champions League, ma non si ferma e approfitta della notte europea per portare avanti diversi discorsi importanti di calciomercato in vista della prossima estate che vedrà la 'Vecchia Signora' come al solito grande protagonista. Per il ritorno dei quarti di finale all'Allianz Stadium, infatti, c'erano molti volti importanti del mercato. Dall'agente Mino Raiola con cui si discute di de Ligt, Pogba ed il rinnovo di Kean a Jorge Mendes per Joao Felix e Ruben Dias, ma non solo.

Calciomercato Juventus, il punto da Zaniolo a Ndombele

Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', infatti, sarebbe stato avvistato anche Claudio, agente del romanista Nicolòda tempo cerchiato in rosso nella lista del Ds Fabioche a margine della gara si è intrattenuto con il procuratore per un aggiornamento sulla situazione del giocatore dopo l'incontro andato in scena a Madrid a febbraio. Tutte le ultime news di mercato: clicca qui

Come raccontato, la Roma ha intenzione di blindare Zaniolo, considerato insieme a Pellegrini il perno della rosa della prossima stagione. Le trattative per il rinnovo avanti, ma senza Champions League i giallorossi rischiano di avere meno forza in sede di trattativa ed un'offerta molto elevata potrebbe convincere a cedere. La Juventus c'è e secondo il quotidiano torinese avrebbe già pronta una prima proposta da 50 milioni di euro. Parallelamente, Paratici porta avanti i discorsi anche per Tanguy Ndombele, 22enne centrocampista del Lione che ha fatto impazzire mezza Europa. Viste le difficoltà nella pista che porta al ritorno di Pogba, i bianconeri si sarebbero mossi con convinzione su Ndombele (si era informata anche l'Inter, ma alle cifre richieste non può competere) e secondo il 'Corriere dello Sport' si sarebbero portati in vantaggio rispetto a tutte le altre pretendenti. Per ora il presidente Aulas chiede 90-100 milioni di euro, ma la convinzione è che si possa chiudere a cifre inferiori.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui