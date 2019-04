Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CHAMPIONS JUVE AJAX BERNARDESCHI /guarda con fiducia e ottimismo al futuro della, che sarà ancora conin panchina, dopo la sconfitta contro l'e la conseguente uscita dalla: "La conferma del mister è un segnale importantissimo - le parole a 'Sky Sport' del trequartista bianconero - Penso che il presidente Andreaabbia costruito quest'anno, in passato, e sicuramente lo farà anche in futuro, un progetto per vincere la Champions. Questo sarà un obiettivo che credo riusciremo a vincete, se non l'anno prossimo, quello dopo ancora ma sono certo che arriverà".