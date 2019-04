JUVENTUS AJAX TEN HAG / Al termine della gara vinta contro la Juventus, il tecnico dell'Ajax, ten Hag, ha commentato la vittoria dei Lancieri: "È una serata indimenticabile. Abbiamo eliminato una delle favorite. Ci abbiamo messo fiducia e pazienza. La lotta è stata bella con occasioni da entrambe le parti. Sull'1-1 siamo stati fortunati. Nell'intervallo abbiamo parlato del pressing su Can: le ali lo dovevano pressare. Stiamo lavorando tutti insieme: questo ci permette di avere una buona condizione. Il calcio olandese sta tornando.

In ogni paese ci sono tempi migliori e meno buoni.

CLICCA QUI per le notizie di giornata!

Il tecnico degli olandesi ha poi commentato i possibili addii in rosa, da de Ligt - che stasera ha punito la Juve e che è primo obiettivo per la difesa proprio dei bianconeri - a van de Beek accostato all'Inter: "Se giochiamo bene è normale che i giocatori se ne vadano. Non siamo Real, Barcellona, City o Juventus. Giochiamo con una filosofia determinata e lo faremo anche nei prossimi anni. Spero di non perdere tanti elementi. Diversi se ne andranno ma il vivaio dell'Ajax è forte: ricominceremo da zero ogni stagione".





Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui