JUVENTUS AJAX DE LIGT / L'uomo del match, de Ligt ha rotto l'equilibrio segnando la rete che ha permesso all'Ajax di eliminare la Juventus. Nel post gara il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da 'nos.nl': "Lo abbiamo fatto di nuovo, incredibile! Sappiamo cosa possiamo fare, lo sapeva anche la Juventus dopo la partita ad Amsterdam.

All'inizio abbiamo avuto un po' di difficoltà poi siamo usciti come squadra". De Ligt racconta poi il gol: "La palla era alta e ho pensato: ce la faccio e l'ho indirizzata perfettamente nell'angolino". Infine sulla semifinale: "? Vedremo come finirà, non ho preferenze. Non vedo l'ora, non è una cosa normale, non ci sono parole: siamo tutto orgogliosi".