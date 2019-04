CHAMPIONS JUVENTUS AJAX ALLEGRI / Inaspettata ma meritata uscita dalla Champions della Juventus, sconfitta in casa per 2-1 da una grande Ajax dopo l'1-1 di Amsterdam: "Hanno ampiamente meritato di passare il turno visto il secondo tempo - ha esordito Allegri ai microfoni di 'Sky Sport' - Nel primo tempo li abbiamo messi in difficoltà, poi il calcio è bestiale: abbiamo preso un gol in modo sfortunato, ci siamo allungati e disuniti, e tutto è stato più difficile. Ma ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla".

TANTE ASSENZE - "Normale che quando arrivi a questo punto della stagione ogni assenza pesa, queste partite si giocano sui dettagli, sulla condizione e sui cambi.

Quest'anno siamo stati sfortunati sugli infortuni, quando si gioca a distanza ravvicinata andata e ritorno la situazione è più complicata".

DYBALA - "Se Paulo rende meno perché sente meno responsabilità con Ronaldo? Ma no, Cristiano ci ha dato molto in Europa e tutta la stagione, ripeto: le assenze hanno pesato, per vincere la Champions bisogna arrivare al momento giusto nelle condizioni giuste".

GOL DE LIGT - "Era marcato a uomo, purtroppo ci è scappato. Due e mezzo dei tre gol fatti dall'Ajax li abbiamo regalati noi", ha concluso il tecnico della Juventus che ha annunciato che resterà sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione.

