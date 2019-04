JUVENTUS AJAX / Juventus fuori dalla Champions per mano dell'Ajax e i social non perdonano: al triplice fischio si scatenano ironie e sfottò su Twitter con i bianconeri messi nel mirino.

Tanta ironia ma anche qualche vena polemica soprattutto da parte dei tifosi bianconeri per la prestazione fornita dalla squadra e per comeha preparato il match: tra sfottò e prese in giro non manca anche chi parla di stagione fallimentare nonostante lo scudetto ormai conquistato.

Ecco alcuni tweet:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui