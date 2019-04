CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / A sorpresa, ma meritatamente, l'Ajax sbanca l'Allianz Stadium buttando fuori la Juventus dalla Champions League. L'eliminazione è pesante e probabilmente chiude il ciclo - dopo cinque stagioni - di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Un Allegri sicuramente nel mirino dei tifosi dopo l'uscita dall'Europa che conta ai quarti di finale, contro un avversario sicuramente inferiore anche se in campo si è visto l'esatto opposto tra la gara di Amsterdam e soprattutto quella di stasera, a Torino. Chi al posto di Allegri? Sfumato da un po' il 'sogno', i nomi in corsa potrebbero essere quelli die di Antonio. Per entrambi si tratterebbe di un ritorno.