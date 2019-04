JUVENTUS AJAX DE LIGT / Era forse l'uomo più atteso nelle fila dell'Ajax e non ha deluso le aspettative, purtroppo per i colori bianconeri: Matthijs de Ligt è stato protagonista in campo con la rete che ha portato in vantaggio i Lancieri dopo l'uno-due Ronaldo-van de Beek.

Il difensore olandese è da tempo nel mirino della Juventus per la prossima stagione e i dirigenti del club italiano dopo questa sera avranno ancora più voglia di mettere le mani sul giovane calciatore che a fine stagione saluterà quasi sicuramente la squadra di Amsterdam. Non soloperò su di lui con le spagnolo anche sulle sue tracce: intanto de Ligt fa schizzare in alto la sua valutazione con un gol che dà una mazzata ai sogni di gloria die compagni.