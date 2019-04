CHAMPIONS LEAGUE BARCELLONA MANCHESTER UNITED DE GEA LE TISSIER TAIBI / Barcellona-Manchester United non sarà una partita da incorniciare per David de Gea. L'estremo difensore degli inglesi infatti ha compiuto un'autentica papera in occasione del secondo gol dei catalani, segnato da Messi.

Su Twitter gli utenti si sono letteralmente scatenati. Tra i commenti è spuntato anche quello di Mattew, ex centrocampista del: l'ex calciatore ha invocato il ritorno in porta di Massimo, ex portiere con un passato allo

CLICCA QUI per le notizie di giornata!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui