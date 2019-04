JUVENTUS AJAX RONALDO VAR / Ancora Ronaldo ha sbloccato Juventus-Ajax con un colpo di testa al 28' del primo tempo: secondi di grande tensione dopo la rete del portoghese con l'arbitro chiamato al Var per rivedere un presunto fallo di Bonucci su Veltman.

Dopo l'on-field review, il direttore di gara ha deciso di convalidare il gol: 1-0 Juventus! Neanche il tempo di esultare che arriva il pareggio di van de Beek: anche in questo caso Var in azione per un doppio motivo. Una presunta posizione di fuorigioco e un eventuale fallo di mano: in nessuno dei due casi le immagini spingono l'arbitro a cambiare la posizione, è pareggio.