CALCIOMERCATO FIORENTINA ATALANTA SAMPDORIA GENOA / Oltre a concentrarsi in queste ultime giornate di campionato, i club di Serie A si stanno anche guardando intorno in cerca di profili giusti da inserire nelle proprie rose in vista della prossima stagione. Un calciatore che sta attirando su di sé molti interessi è Denis Bouanga.

L'esterno delOlympique, secondo quanto riferito da 'madeinfoot.com', sarebbe argomento di colloquio per diversi club. Fiorentina, Atalanta, Genoa e Sampdoria infatti avrebbero chiesto informazioni su di lui. Bouanga sarebbe seguito inoltre anche da Wolfsburg, Hoffenheim e Saint-Etienne.

