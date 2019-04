JUVENTUS AJAX VOTI PRIMO TEMPO/ Partita molto tattica che viaggia su ritmi alti all’Allinaz Stadium. La Juventus parte aggressiva e rimane alta, l’Ajax attende ma in velocità nello stretto sa far male. Gli olandesi dopo dieci minuti perdono Mazraoui per infortunio al suo posto Sinkgraven. Ad aprire le marcature ci pensa il solito Ronaldo ma ai lanceri bastano cinque minuti per ristabilire la parità con Van de Beek.

JUVENTUS

Szczesny – 5,5

De Sciglio- 6

Bonucci - 6

Rugani - 6

Alex Sandro- 6

Can – 6,5

Pjanic - 6

Matuidi - 6

Bernardeschi – 5,5

Dybala – 6,5

Ronaldo – 6,5

All. Allegri - 6

AJAX

Onana – 5,5

Veltman – 5,5

De Ligt – 5,5

Blind- 6

Mazraoui sv – Dal 10’ Sinkgraven – 5,5

Shone - 6

De Jong - 6

Ziyech - 6

Van de Beek – 6,5

Neres - 6

Tadic - 5,5

All. Ten Hag - 6

Arbitro Turpin -6

TABELLINO

JUVENTUS-AJAX:1-1

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani , Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Cancelo, Ronaldo, Spinazzola, Bentancur, Khedira, Kean. All. Allegri

AJAX(4-2-3-1): Onana, Veltamn, De Ligt, Blind, Mazraoui ( 11’ Sinkgraven); Shone, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Neres; Tadic. A disp.: Varela, Huntelaar, Magallan, Dolberg, De Wit, Ekkelenkamp. All. Ten Hag

Marcatori: 29’ Ronaldo (J), 34’ Van De Beek (A)

Arbitro: Clement Turpin (FR)

Ammoniti:

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui