CALCIOMERCATO ROMA WEIGL MANCHESTER CITY PSG / Julian Weigl non sta disputando una stagione memorabile con il Borussia Dortmund. Il centrocampista tedesco infatti non è considerato una delle prime scelte di Lucien Favre, il quale gli ha concesso quest'anno solamente 13 presenze in campionato fino a questo momento.

In estate è possibile che il suo futuro si allontani da Dortmund per proseguire altrove. Accostato anche alla, secondo 'thesun.co.uk' i club in pole per accaparrarselo sarebbero Manchester. Entrambi infatti sarebbero pronti a versare i 25 milioni di euro richiesti dalla società tedesca per lasciar partire il proprio centrocampista, il cui contratto scadrà nel 2021.

