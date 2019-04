JUVENTUS AJAX NEDVED CHAMPIONS LEAGUE / Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato della sfida, a 'Sky Sport', tra i bianconeri e l’Ajax in Champions League: “Siamo saliti con i gradi. C’è più pressione ai quarti”.

SU DE SCIGLIO – “Ho letto che abbiamo schierato più di 30 formazioni. Il mister è stato sempre molto bravo. Avrà pensato a tutto: Cancelo può dare cambio di ritmo”.

SU DYBALA – “Lui è un numero 10.

Loro hanno sempre qualcosa in più degli altri. Ha la nostra fiducia. In passato Dybala è già stato capitano. Lui è importante per noi”.

SULLA PARTITA – “Mi aspetto qualcosa di diverso da parte nostra. Non ci basta quanto fatto all’andata. Dobbiamo essere più offensivi. Se non lo saremo non riusciremo a passare”.

SULL’AJAX – “Sono molto bravi. Mi hanno sorpreso con la loro tranquillità. De Jong ha fatto molto bene. Giocano insieme. Sanno che non possono segnare di testa e cercano la giocata in Aria di rigore. Sarà dura”.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui